Verkehrsunfallflucht In der Zeit vom 01.12.2023, ca. 17:00 Uhr, bis zum 02.12.2023, ca.

Goslar (ots) - 10:45 Uhr, ereignete sich in der Schlackenstraße in Rhüden ein Verkehrsunfall.

Eine bislang unbekannte Person beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten PKW VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem VW entstand ein Schaden in einer geschätzten Höhe von ca. 200 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.



i.A. Weidenfeller, POK