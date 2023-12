Seesen Am 03.12.23 gegen 11:30 Uhr wurde in der Thüringer Straße in Münchehof bei einer Verkehrskontrolle eine 41jährige PKW-Fahrerin aus Bad Salzdetfurth gestoppt.

Goslar (ots) - Bei der Überprüfung konnte die Funkstreife eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei der Person feststellen und im Anschluss im PKW Betäubungsmittel auffinden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme wurde angeordnet und mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.