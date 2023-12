Seesen Am 04.12.23 gegen 17:00 Uhr befährt eine 64jährige Seesenerin die Lamspringer Straße in Rhüden in Richtung Ortsmitte.

Goslar (ots) - Auf Höhe der Hausnummer 24 übersieht die Fahrzeugführerin einen am rechten Fahrbahnrand geparkten LKW mit Anhänger und fährt auf diesen auf. Die 64jährige wird leicht verletzt und ins Krankenhaus Goslar verbracht. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von ca. 25.000,- Euro. Die freiwillige Feuerwehr Rhüden ist mit vor Ort und reinigt die Fahrbahn.



Seesen



Am 04.12.23 wird dem PK Seesen eine Verkehrsunfallflucht in der Horpkestraße in Seesen gemeldet. Demnach hat ein zur Zeit unbekanntes Fahrzeug vermutlich im Laufe des Sonnabends einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Up an der Fahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher setzt seine Fahrt fort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachschaden ca. 1000,- Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440