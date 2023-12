Seesen Am 05.12.23 gegen 14:45 Uhr befährt ein 73jähriger Verkehrsteilnehmer aus Rhüden mit seinem PKW irrtümlicherweise die Grundstückseinfahrt eines Hofgeländes in der Spadentorstraße in Rhüden und kollidiert dort mit einer Scheunenwand.

Goslar (ots) - Der 73jährige wird hierbei leicht verletzt und durch Rettungskräfte vorsorglich in KH Seesen verbracht. Am PKW und an der Scheune entsteht Sachschaden. Geschätzt ca. 10000,- Euro.