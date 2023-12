Verkehrsunfallflucht in Harlingerode Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bog mit einem unbekannten Fahrzeug, vermutlich aus der Straße Viehweide in 38667 Bad Harzburg OT Harlingerode kommend, nach links in die Landstraße ab und touchierte hierbei ein Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel.

Goslar (ots) - Das Verkehrszeichen wurde hierbei verbogen und beschädigt.



Anschließend entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.



Das beschädigte Verkehrszeichen fiel einem Verkehrsteilnehmer am 23.12.2023, gegen 17:30 Uhr, auf. Bislang ist jedoch unbekannt, wann sich der Unfall ereignet hat.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch im Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/5548-0 zu melden.