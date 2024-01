Diebstahl eines KFZ-Kennzeichens:

Goslar (ots) - Am 02.01.2024, erstattete ein 52-jähriger Seesener Strafanzeige beim PK Seesen auf Grund eines Diebstahls seines hinteren KFZ-Kennzeichens.

Den Tatzeitraum grenzte der Anzeigeerstatter zwischen dem 31.12.2023 / 11:00 Uhr - 02.01.2024 / 07:00 Uhr ein.

Es wurde das Kennzeichen eines weißen VW Bus entwendet. Der Abstellort des PKW befand sich in der Danziger Straße in Seesen.

Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.



i.A. Lepa, POK