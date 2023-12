Verkehrsunfallflucht in Vienenburg Zeugen nach Unfallflucht in Vienenburg gesucht: Am Freitag, den 01.12.2023, kam es zu einer Unfallflucht auf der Okerstraße in Vienenburg.

Goslar (ots) - Ein(e) bisher unbekannte(r) Fahrzeugführer(in) verursachte dort einen Sachschaden an einem geparkten, grauen Audi A2. Der Schaden ist in der Zeit von 18:55 Uhr bis 21:35 Uhr entstanden. Die verantwortliche Person entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/5548-0 oder per E-Mail an: poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.de. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.