Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch, 13.12.2023, gegen 09.20 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren ein parkendes Fahrzeug in der Bockenemer Straße (Höhe Minigolfanlage) in Seesen.

Goslar (ots) - Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100,00 Euro am linken Außenspiegel des Fahrzeuges. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.



Einbruchsdiebstahl



Im Tatzeitraum Dienstag, 12.12.2023, und Mittwoch, 13.12.2023, kam es in der Ortschaft Seesen zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Gartenlaube im Bereich der Talstraße. Hierbei gelangte der unbekannte Täter u.a. durch Aufhebeln einer verschlossenen Eingangstür in eine der Gartenlauben. Aus der Laube wurden Gegenstände entwendet. Wer Hinweise zu der o.a. Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.