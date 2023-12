Die Ermittlungen der Polizei Goslar und der Staatsanwaltschaft Braunschweig führten nun zur Identifizierung der beiden Insassen des Audi A6, der am vergangenen Donnerstag in den tragischen Verkehrsunfall auf der B 82 verwickelt war.

Goslar (ots) - Bei den tödlich verunglückten Insassen handelt es sich um einen 53-jährigen Langelsheimer sowie um einen 32-jährigen Mann aus Dassel.



Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der 53-Jährige mit seinem Fahrzeug bei einem missglückten Überholmanöver in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Pkw einer 53-jährigen Seesenerin zusammengestoßen ist. Derzeit stehen u.a. noch die Untersuchung des Blutes des Unfallverursachers auf Alkohol- und Drogenkonsum aus. Mit einem Ergebnis ist erst in einigen Tagen zu rechnen.



Alle weiteren Anfragen in diesem Zusammenhang sind an die Staatsanwaltschaft Braunschweig zu richten.



Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5672482