Gütersloh (FK) - Freitagvormittag (08.12., 09.49 Uhr) befuhr ein 43-jähriger Pedelec-Fahrer die Kahlertstraße in Richtung Innenstadt.

Gütersloh (ots) - Zeitgleich parkte ein Autofahrer seinen Pkw am Straßenrand.

Als der 22-jährige Beifahrer die Tür öffnete, kollidierte der Pedelec-Fahrer mit dieser.

Der Unfall ereignete sich unweit der Tarrheide.



Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden.