Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Eine 48-jährige Radfahrerin wurde am Freitagnachmittag (01.12., 15.45 Uhr) im Kreuzungsbereich Oerlinghauser Straße/ Bahnhofstraße/ Sender Straße von einer Autofahrerin erfasst und verletzt.

Gütersloh (ots) - Zuvor kam die Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock mit einem Fahrrad aus Richtung Sender Straße und beabsichtigte die Kreuzung in Richtung Bahnhofstraße zu queren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 76-jährige Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock mit einem Ford die Bahnhofstraße und beabsichtigte an der Kreuzung nach rechts auf die Oerlinghauser Straße abzubiegen. Bei dem Abbiegeversuch der Ford-Fahrerin kam es zur Kollision mit der kreuzenden Radfahrerin.



Die 48-Jährige wurde zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte in der Folge zu Boden. Der verständigte Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Erstversorgung und brachte die Radfahrerin anschließend für weitere vorsorgliche Behandlungen zur stationären Aufnahme in ein Gütersloher Krankenhaus.