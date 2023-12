Rheda-Wiedenbrück (BT)- Am 1. Weihnachtstag (25.12.) führten Beamte der Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück gezielte Verkehrskontrollen hinsichtlich des Führens von Fahrzeugen unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln an der Bielefelder Straße durch.

Gütersloh (ots) - Zwischen 00:30 Uhr und 02:30 Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 37 Fahrzeuge.

Bei zwei Autofahrern wurde mehr als 0,5 Promille Alkohol in der Atemluft festgestellt. Die beiden Fahrzeugführer müssen jetzt mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Bei den Kontrollen sind zudem 9 weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden. Eine Autofahrerin beförderte ihre beiden Kinder ohne jegliche Sicherung auf der Rücksitzbank. Die Weiterfahrt wurde der Frau von den Beamten vor Ort untersagt, da auch die erforderlichen Kindersitze nicht mitgeführt wurden. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einen Punkt in Flensburg. Außerdem wurden acht Verwarngelder wegen verschiedener Ordnungswidrigkeiten erhoben. Darunter auch eine Fahrradfahrerin, die während der Fahrt ihr Handy benutzte.

Die Polizei warnt dringend davor, mit Alkohol oder Betäubungsmitteln am Steuer am Straßenverkehr teilzunehmen. Alkohol- und Drogenunfälle enden oft genug mit schweren oder gar tödlichen Folgen. Sie sind besonders tragisch, wenn nicht nur die Verursacher selbst, sondern auch noch unbeteiligte Mitfahrer oder andere Verkehrsteilnehmer darin verwickelt werden.