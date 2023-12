Borgholzhausen (FK) - Freitag (08.12., 18.30 Uhr) beleidigte ein 35-jähriger Mann auf der Freistraße zwei Männer.

Gütersloh (ots) - Einen versuchte er noch zu schubsen und spuckte ihn an.

Als sich die 25- und 27-jährigen Männer hilfesuchend an einen Polizeibeamten wandten, welcher auf dem Weihnachtsmarkt eingesetzt war, ging der 35-jähriger Bielefelder auch auf diesen aggressiv zu.

Der 35-Jährige machte auch vor dem Polizisten nicht halt. Er beleidigte, drohte und schlug ihn letztendlich. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen. Auch dabei beleidigte und bedrohte er alle eingesetzten Beamten und er wehrte sich erheblich gegen die Ingewahrsamnahme.



Ausgenüchtert hat er anschließend im polizeilichen Gewahrsam in Gütersloh.

Ermittlungsverfahren gegen den Bielefelder wurden eingeleitet.