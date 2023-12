Gütersloh/ Bielefeld (FK) - Gütersloher Polizisten, welche mit einem zivilen Streifenwagen unterwegs waren, beabsichtigten Montagabend (04.12., 23.30 Uhr) auf der B61 in Höhe der Kahlertstraße einen BMW-Fahrer zu kontrollieren.

Gütersloh (ots) - Der Fahrer war auffällig zügig in Richtung Bielefeld unterwegs.

Die typischen, polizeilichen Anhaltezeichen ignorierte der Fahrer des blauen 5er BMWs. Stattdessen beschleunigte er sein Auto und fuhr auf der leicht mit Schnee bedeckten B61 weiter nach Bielefeld. Dabei missachtete er eine rote Ampel und überholte vor ihm fahrende Autos trotz Überholverbot. Letztendlich bog er im weiteren Verlauf auf die Steinhagener Straße (Bielefeld-Ummeln) ab.



Aufgrund der Witterungsverhältnisse, der sehr hohen Geschwindigkeit des Autos und um weitere Gefährdungen zu verhindern, verfolgten die Beamten den BMW nicht weiter. Der Fahrer fuhr weiter und stellte seinen Wagen unverschlossen in der Straße Am Speksel (Bielefeld-Ummeln) ab. Aufgrund zwischenzeitlich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde der Wagen dort wenige Minuten später aufgetan und sichergestellt. Der Fahrer saß nicht mehr im Wagen.



Die Polizei Gütersloh leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Gegenstand dessen wird unter anderem die Feststellung des Fahrers während der Fahrt sein.



Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Fahrer machen? Wer hat den BMW zuvor im Gütersloher Bereich wahrgenommen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.