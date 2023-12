Gütersloh (FK) - Dienstagnachmittag (12.12., 14.40 Uhr) beobachteten Zeugen Diebe, welche sich an einer Geldkassette an dem Auto eines Marktbeschickers an der Berliner Straße zu schaffen machten.

Gütersloh (ots) - Die Diebe flüchteten zunächst. Aufgrund der aufmerksamen Zeugen gelang es zivilen Polizeibeamten das Duo in der Bismarckstraße aufzutun.



Es handelte sich um einen 71-jährigen Mann aus Duisburg und einen 50-jährigen Serben ohne festen Wohnsitz in Deutschland.



Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.