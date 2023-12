Steinhagen (MK) - Am frühen Sonntagmorgen (03.12., 03.15 Uhr) meldeten Zeugen verdächtige Personen an der Sandforther Straße im Ortsteil Brockhagen.

Gütersloh (ots) - Nachdem dort zwei Tatverdächtige zunächst einen abgestellten Pkw-Anhänger gestohlen hatten, konnten sie noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizeikräfte in unbekannte Richtung flüchten. Auf der Anfahrt kam einer Streifenbesatzung dann das beschriebene Täterfahrzeug entgegen. In Künsebeck gelang es, den dunklen Mercedes Sprinter der beiden Tatverdächtigen auf der Kreisstraße anzuhalten und zu kontrollieren.



Die beiden Männer aus Versmold (38 und 40 Jahre alt) hatten zu diesem Zeitpunkt den Pkw-Anhänger bereits in ein Versteck gefahren und machten keine weiteren Angaben dazu. Noch während der Kontrolle ergaben sich für die Beamten Verdachtsmomente zu weiteren Straftaten. Zum einen waren die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet. Darüber hinaus wurden bei dem 40-Jährigen eine geringe Menge Drogen gefunden und es lag der Verdacht vor, dass der Mann das Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt hatte. Nicht zuletzt lagen für den 38-Jährigen zwei weitere Haftbefehle vor. Die beiden Tatverdächtigen wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bielefeld führte ein Arzt auf der Polizeiwache Gütersloh anschließend noch eine Blutprobenentnahme bei dem 40-Jährigen durch.



Bei der Fahrzeugdurchsuchung konnten die Beamten derweil hochwertige Handwerks-Großgeräte (Rüttelplatte, Stromaggregate und Bohrraketen) auf der Ladefläche des Sprinters sicherstellen. Diese Geräte hatten sich den Erkenntnissen nach zuvor auf dem gestohlenen Pkw-Anhänger befunden. Darüber hinaus stellten die Beamten auch das Täterfahrzeug sicher und beauftragten ein Abschleppunternehmen für den Abtransport. Die weiteren Ermittlungen in dem Verfahren dauern an.



Beide Männer wurden am Montag (04.12.) auf weiteren Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieser gab dem Antrag statt und verkündete die U-Haft für die beiden Versmolder.