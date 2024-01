Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (01.01. - 02.01.) an bisher drei bekannt gewordenen Tatorten Autos aufgebrochen und jeweils Geldbörsen gestohlen.

Gütersloh (ots) - Bei den Taten schlugen die Diebe die Fahrer- oder Beifahrerscheiben der Fahrzeuge ein, um an das Diebesgut zu gelangen. Die Tatorte lagen hierbei ein den Straßen Lisztweg, Pollhansheide im Ortsteil Schloß Holte und an der Hauptstraße in Stukenbrock.



Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen an den Tatorten machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei zudem darauf hin, keine Wertsachen im Fahrzeug liegen zu lassen. Der Pkw ist kein Tresor!



Durch die teilweise offen sichtbar im Fahrzeug liegenden Wertgegenstände (Handys, Geldbörsen, etc.) wird ein zusätzlicher Tatanreiz für potentielle Täter geschaffen, der durchaus vermieden werden kann. Auch sog. "Verstecke" unter den Fußmatten, im Handschuhfach oder in den Seitenfächern sind für Autoknacker längst keine Geheimnisse mehr.