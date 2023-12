Herzebrock-Clarholz (FK) - Montagabend (11.12., 18.25 Uhr) befuhr eine 29-jährige Opel-Fahrerin aus Düsseldorf die Gütersloher Straße in Richtung Herzebrock.

Gütersloh (ots) - An der Kreuzung zum Tecklenbuger Weg beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 61-jährigen VW-Transporter-Fahrer, welcher die Gütersloher Straße in Richtung Gütersloh befuhr.



Die Opel-Fahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ebenso der 61-jährige Gütersloher. Alle wurden zu weiteren Untersuchungen in nahegelegene Krankenhäuser gefahren.



Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.



Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25.000 Euro.