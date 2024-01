Gütersloh (FK) - In der vergangenen Woche (22.12. - 29.12.) wurde in ein Einfamilienhaus an der Haller Straße, unweit der Einmündung Postdamm, eingebrochen.

Gütersloh (ots) - Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf, um in das Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.



Zwischen den Jahren ist es in dem Umfeld zu weiteren Einbrüchen und Sachbeschädigungen gekommen.



Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen werden auch Tatzusammenhänge zu den Taten im Umfeld geprüft.



Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch oder auch den anderen Taten machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.