Steinhagen (MK) - Ein bislang unbekannter Täter hatte sich in der Dienstagnacht (19.12., 03.23 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Geschäft an der Woerdener Straße verschafft und mehrere Handy-Dummys gestohlen.

Gütersloh (ots) - Durch ein Überwachungssystem konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Der Täter schlug zunächst die Scheibe der Eingangstür zum Verkaufsraum ein. Anschließend entwendete der Einbrecher einige der Attrappen und flüchtete in unbekannte Richtung.



Der Beschreibung nach handelte es sich um einen dunkel gekleideten Mann mit weißen Turnschuhen.



Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.