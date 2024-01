Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am vergangenen Wochenende (29.12., 13.00 Uhr - 01.01., 12.00 Uhr) wurde in ein Einfamilienhaus an der Römerstraße eingebrochen.

Gütersloh (ots) - Die Täter hebelten eine Terrassentür auf. Ersten Angaben nach wurde nichts entwendet.



Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.