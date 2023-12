Versmold (FK) - Über ein Balkonfenster gelangten Einbrecher am Donnerstag (14.12., 05.15 Uhr - 14.40 Uhr) in ein Wohnhaus am Westdamm.

Gütersloh (ots) - Die Einbrecher nahmen aus der Wohnung in der ersten Etage eine Playstation, Controller, dazugehörige Spiele und eine geringe Menge Bargeld mit.



Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen rund um den Tatzeitraum beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.