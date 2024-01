Rietberg (FK) - Am Freitag (29.12.) wurde in zwei Häuser eingebrochen.

Gütersloh (ots) - Zwischen 13.45 Uhr und 21.15 Uhr gelangten die Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in ein Haus am Drosselweg. Aus diesem wurde Schmuck und Bargeld gestohlen.



Zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr stiegen Einbrecher über eine aufgehebelte Terrassentür in ein Haus am Efeuweg ein. In dem Haus durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Gestohlen wurden Handys, ein Laptop und Kleingeld.



Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe ist ein Tatzusammenhang nicht unwahrscheinlich.



Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.