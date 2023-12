Gütersloh (MK) - Am Dienstagabend (19.12., 21.15 Uhr) hatten sich unbekannte Einbrecher Zutritt in eine Firma an der Straße Im Heidkamp, Ecke Hans-Böckler-Straße, verschafft.

Gütersloh (ots) - Durch ein Überwachungssystem konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Den Feststellungen zufolge schlugen die Täter im hinteren Bereich ein Bürofenster ein und durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen.



Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.