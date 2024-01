Gütersloh (TP) - Am Neujahrsmorgen (01.01.2024) ereignete sich gegen 05:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Avenwedder Straße.

Gütersloh (ots) - Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 25-jähriger Mann aus Gütersloh mit seinem Pkw die Avenwedder Straße in Fahrtrichtung Friedrichsdorf. Nach Durchfahren der sogenannten Reilmann-Kurve kam der Opel-Fahrer, aus bislang ungeklärten Gründen, zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor dabei vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach links über die Fahrbahn. Hier kollidierte er mit einem Straßenbaum und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der alleine im Pkw befindliche Gütersloher wurde lebensgefährlich verletzt und durch Kräfte der Feuerwehr Gütersloh aus seinem Fahrzeug geborgen. Nach Erstversorgung am Unfallort durch die Besatzung eines RTW und durch den hinzugezogenen Notarzt, wurde er anschließend in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnten Hinweise auf Alkoholkonsum vor Fahrtantritt beim Unfallverursacher erlangt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Fahrzeug und der Führerschein sichergestellt. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde das Unfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Avenwedder Straße, im Bereich der Unfallstelle, komplett gesperrt werden. Der beschädigte Opel war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe wird durch die Polizei auf 3000 EUR geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel. 05241 8690 zu melden.