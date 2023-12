Gütersloh (TP) - Am späten Freitagabend (15.12.2023) ereignete sich um 23:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Verler Straße/Bruder-Konrad-Straße.

Gütersloh (ots) - Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr eine 18-jährige Frau aus Rietberg mit ihrem Pkw VW die Straße Am Hüttenbrink und beabsichtigte nach links auf die Verler Straße abzubiegen. Vermutlich übersah sie hierbei im Gegenverkehr einen 16-jährigen Kradfahrer, der mit seinem Leichtkraftrad der Marke Suzuki, aus der Bruder-Konrad-Straße kommend, geradeaus die Straße Am Hüttenbrink befahren wollte. Der Kradfahrer und seine 16-jährige Sozia, die beide in Gütersloh wohnhaft sind, wurden in Folge der Kollision mit dem Pkw vom Krad auf die Fahrbahn abgeworfen. Die beiden Jugendlichen wurden leicht verletzt und am Unfallort durch die Besatzungen von Rettungswagen und durch einen Notarzt versorgt. Anschließend wurden sie zur weiteren Versorgung in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Die junge PKW-Fahrerin blieb unverletzt. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Gütersloh unterstützte die Polizei bei der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen. Leider wurde die Unfallaufnahme durch mehrere, uneinsichtige, Verkehrsteilnehmer behindert, die die polizeilichen Absperrmaßnahmen ignorierten und versuchten, sich mit ihren Fahrzeugen durch die Unfallstelle zu zwängen. Das beschädigte Krad wurde durch Angehörige des Fahrers vom Unfallort abgeholt. Am Pkw entstand leichterer Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird durch die Polizei auf 3500 EUR geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel. 05241 8690 zu melden.