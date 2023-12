Verl (TP) - Am Sonntagnachmittag (03.12.2023) kam es gegen 15:54 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Brummelweg im Ortsteil Sürenheide.

Gütersloh (ots) - Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer den Brummelweg in Fahrtrichtung Zollhausweg. Hierbei kam der Opel-Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve, nach einem vorausgegangenen Überholvorgang, aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grundstückszaun. Der schwer- aber nicht lebensgefährlich verletzte Fahrer aus Gütersloh, der alleine unterwegs war, wurde in seinem Pkw eingeklemmt und durch die Kräfte der Feuerwehr Verl-Sürenheide aus seinem Fahrzeug geborgen. Er wurde vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens und durch einen Notarzt versorgt und anschließend in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Beim Unfallverursacher wurde während der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Daher wurde ihm eine angeordnete Blutprobe entnommen. Sein stark beschädigtes Fahrzeug wurde durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 6.000 EUR geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr.: 05241 8690 zu melden.