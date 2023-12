Gütersloh (FK) -.

Gütersloh (ots) - Am Montag (11.12.) dürfen dürfen die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen der Grundschule in Isselhorst beweisen, dass sie fit für den Straßenverkehr sind. Die Radfahrprüfung findet von 08.30 - 11.30 Uhr im öffentlichen Verkehrsraum rund um die Grundschule Isselhorst an der Niehorster Straße statt.



Eine Bitte der Polizei Gütersloh an alle anderen Verkehrsteilnehmenden:



Fahren Sie bitte so, wie es die Straßenverkehrsordnung vorschreibt.



Ein zu gutgemeintes Übermaß an Rücksichtnahme könnte für die Prüflinge irreführend sein und verhindert das richtige Anwenden des Erlernten.



Damit den Kindern auf ihren Fahrrädern eine sichere und unfallfreie Fahrt über ihre Prüfstrecke im Umfeld der Grundschule gelingt, tragen die Schülerinnen und Schüler auffällige Leuchtwesten mit Startnummern.