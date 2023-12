Gütersloh (MK) - Am Montagnachmittag (18.12., 15.40 Uhr) wurde die Polizei Gütersloher über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf einem Parkplatz an der Kökerstraße/ Ernst-Buschmann-Straße informiert.

Gütersloh (ots) - Den derzeitigen Ermittlungen zufolge beobachtete ein 42-jähriger Gütersloher zunächst auf dem Parkplatz ein Paar, welches sich in verdächtiger Weise an einem abgestellten Pkw zu schaffen machte. Als der Gütersloher den 34-jährigen Mann aus Jülich sowie die 53-jährige Gütersloherin darauf ansprach, reagierten diese unmittelbar aggressiv und es ergab sich ein kurzer Disput zwischen den Dreien. Weiteren Erkenntnissen nach schlug der Jülicher den Gütersloher daraufhin unvermittelt, so dass dieser stürzte und verletzt wurde.



Nach dem Eintreffen der verständigten Polizeibeamten verhielt sich das Paar weiterhin verbal aggressiv. Beide waren deutlich erkennbar alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 34-jährigen Jülicher bestätigte den Eindruck der Beamten.



Der 42-jährige Gütersloher wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Wiedenbrücker Krankenhaus transportiert.



Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat das Geschehen beobachtet und kann weitere Angaben dazu machen? Wem ist möglicherweise ein verdächtiges Verhalten auf dem Parkplatz an der Kökerstraße/ Ernst-Buschmann-Straße aufgefallen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.