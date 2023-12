Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Montag (18.12., 02.59 Uhr) wurde in die Raststätte Gütersloh Nord an der Autobahn 2 (Fahrtrichtung Dortmund), postalisch Brockweg, eingebrochen.

Gütersloh (ots) - Die Täter hebelten eine rückwärtige Tür auf. In dem Objekt gingen sie zwei Spielautomaten an. Ersten Angaben nach haben die Täter Geld gestohlen.



Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.