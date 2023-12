Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am frühen Montagmorgen (18.12., 02.00 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Scheunenbrand an der Marienfelder Straße informiert.

Gütersloh (ots) - Bei der betreffenden Scheune handelt es sich um ein freistehendes Objekt. In der Scheune befanden sich in der Nacht Heuballen, eine Futtermaschine und Schweine.

Laut ersten Schätzungen sind 18 Tiere durch den Brand ums Leben gekommen.



Brandermittler der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde zunächst beschlagnahmt.



Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis ca. 08.00 Uhr an.



Auch wenn zur Brandursache derzeit keine Angaben gemacht werden können, sucht die Polizei Zeugen. Wer hat rund um den Hof an der Marienfelder Straße in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.