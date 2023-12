Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Samstag (16.12., 00.25 Uhr) kam es vor einer Kneipe in der Nähe des Bahnhofs zu einer Schlägerei.

Gütersloh (ots) - Nach bisherigem Ermittlungsstand schlugen dabei vier Personen auf einen 28-jährigen Mann ein. Sie machten auch noch weiter, als der Gütersloher bereits am Boden lag. Einer der handelnden Personen soll dem 28-jährigen Mann dabei eine Flasche gegen den Kopf geschlagen haben.

Der Mann wurde zur Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren.

Ein Tatverdächtiger und eine Tatverdächtige, ein 25-jähriger Mann aus Gütersloh und seine 30-jährige Begleiterin, wurde vor der Lokalität durch die Polizei kontrolliert und zunächst zur Polizeiwache gebracht.

Ein weiterer Mann versuchte noch vor dem Eintreffen der Polizei mit seinem Auto zu flüchten. Der 26-jährige Mann wurde samt Land Rover in der Münsterstraße angehalten. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde gegen den Fahrer des Wagens nicht nur ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Schlägerei eingeleitet, sondern auch eins aufgrund der Trunkenheitsfahrt. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Atemalkoholvortest ergab zuvor einen Wert von über 2 Promille.

Der vierte Tatverdächtige wurde im Nachgang ermittelt, da er gegen 01.30 Uhr mit Handverletzungen in einem Gütersloher Krankenhaus auflief.



Weitere Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.