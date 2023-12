Verl (FK) - Montag (11.12., 14.35 Uhr) kam es im Bereich der Einmündung Bleichestraße/ Grünstraße unmittelbar an einer Autobahnunterführung zu einem schweren Verkehrsunfall.

Gütersloh (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen und vorbehaltlich weiterer Ermittlungen kam es wie folgt zu dem Unfall:

Eine Autofahrerin und zwei Autofahrer, vorne ein 35-jähriger Opel-Fahrer, dahinter eine 20-jährige VW-Fahrerin und wiederum dahinter ein 41-jähriger Mazda-Fahrer aus Delbrück, befuhren hintereinander die Bleichestraße in Richtung Verl.

Vor der Autobahnunterführung beabsichtigte die in der Mitte fahrende VW-Fahrerin den vor ihr fahrenden Verler zu überholen. Dabei kam es zunächst zu einer Kollision mit dem BMW einer 35-jährigen Verlerin, welche von der Grünstraße nach rechts auf die Bleichestraße einfuhr.

Der 35-jährige Opel-Fahrer und der dahinter befindliche 41-jährige Delbrücker fuhren mit ihren Autos auf die beiden miteinander kollidierten Autos auf.



Die 20-jährige VW-Fahrerin aus Bielefeld und die 35-jährige BMW-Fahrerin wurden mit schweren Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser gefahren. Die Mitfahrerinnen der BMW-Fahrerin, zwei Mädchen (zwei und vier Jahre alt), wurden leicht verletzt in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Der Beifahrer des Opel-Fahrers erlitt leichte Verletzungen, ebenso der Fahrer des Wagens.

Der 41-jährige Fahrer des Mazdas war eigenen Angaben nach unverletzt.



Alle Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Alle wurden abgeschleppt. Neben den Sachschäden an den Autos, kam es auch zu einer Beschädigung eines Verkehrszeichens an der Einmündung. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 43.000 Euro.