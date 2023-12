Kreis Gütersloh (MK) - Sturmtief "Zoltan" verursachte seit den gestrigen Mittagsstunden (21.12.) bis in den späten Donnerstagabend zahlreiche Einsätze für die Polizei Gütersloh.

Gütersloh (ots) - In Summe arbeiteten die Beamten in dem Zeitraum 42 witterungsbedingte Einsätze ab.



Im Wesentlichen handelte es sich um umgestürzte Bäume, herabfallende Äste sowie überflutete Straßen. Zudem kam es in vier Fällen zu Blechschäden, bei denen Autos von Ästen getroffen wurden oder mit gestürzten Bäumen kollidierten. Personen wurden durch das Sturmtief nicht verletzt.



Nach derzeitiger Erkenntnislage bleiben im nördliche Kreisgebiet die folgenden Straßenabschnitte zunächst gesperrt:



Versmold, Rebhuhnweg, zwischen "Alte Hessel" und Wiesenstraße



Halle/ Westf., Margarethe-Windhorst-Straße, zwischen Hesselner Straße und Holtfelder Straße



Borgholzhausen, Wellingholzhauser Straße, zwischen Hengbergweg und Wellingholzhauser Straße 68