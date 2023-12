Verl (FK) - Am späten Sonntagabend (03.12., 22.48 Uhr) wurde die Polizei über einen Supermarkeinbruch an der Paderborner Straße informiert.

Gütersloh (ots) - Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind die bislang unbekannten Täter gewaltsam über eine Tür der in der Filiale befindlichen Bäckerei in das Ladenlokal eingebrochen. In dem Markt brachen die Einbrecher mehrere Schränke brachial auf.

Sie entwendeten eine größere Menge Tabakwaren. Diese transportierten sie mit einem auf dem Parkplatz abgestellten Kombi ab.



Die Tatverdächtigen waren zu zweit. Beide waren mit einem Tuch maskiert und dunkel gekleidet.



Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen in der Umgebung beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.