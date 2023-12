Gütersloh (MK) - Einbrecher hatten sich am frühen Freitagabend (01.12., 17.00 - 19.00 Uhr) gewaltsam Zutritt in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Siegfriedstraße verschafft.

Gütersloh (ots) - Den Erkenntnissen nach schlugen die Täter das Fenster einer Terrassentür ein und durchsuchten anschließend sämtliche Wohnräume nach Wertgegenständen. Bei dem bisher festgestellten Diebesgut handelt es sich um hochwertige Uhren und Schmuck.



Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.