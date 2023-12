Harsewinkel (FK) - Donnerstagmorgen (28.11., 07.06 Uhr) ereignete sich in der Dr.-Pieke Straße ein Verkehrsunfall.

Gütersloh (ots) - Dabei ist ein Autofahrer mit einem roten Ford Fokus von der Straße abgekommen, zunächst mit einem Bordstein kollidiert und anschließend mit einer Hauswand.



Der Autofahrer fuhr eine kurze Strecke weiter und parkte seinen Wagen in der August-Claas Straße. Dort wurde der Wagen durch die Polizei angetroffen. Daneben stand ein 19-jähriger Mann. Dieser behauptete, dass der Wagen zwar grundsätzlich durch ihn genutzt wird, er ihn aber zum Unfallzeitpunkt an einen ihm unbekannten, ca. 30-jährigen Mann ausgeliehen hatte.



Trotz dieser Schilderungen wurde dem alkoholisierten Mann in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.



Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens werden die genauen Umstände des Unfalls geklärt.



Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unfall machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 05241 869-0.