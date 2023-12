Steinhagen (UK)- Am späten Mittwochabend um 23:40 befuhr ein 35-jähriger Steinhagener mit einem PKW Land Rover die Wiesenstraße in Fahrtrichtung Ströher Straße in Steinhagen.

Gütersloh (ots) - In Höhe der Hausnummer 30 kam er aus unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und konnte den PKW nicht mehr aus dem Graben zurück auf die Straße bewegen.

Kurzentschlossen entschloss er sich, aus der Nähe einen Radlager zu besorgen um mit diesem den PKW zu bergen.

Während dieser Bergungsaktion traf eine inzwischen durch Zeugen hinzugerufene Streifenwagenbesatzung ein. Die Polizisten bemerkten schnell eine deutliche Alkoholisierung des PKW- bzw. Radlagerfahrers. Eine Atemalkoholtest lehnte der Fahrer ab. Eine angeordnete Blutprobe wurde in einem nahen Krankenhaus entnommen.

Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt.

Es entstand kein fremder Sachschaden; verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes konnte der fließende Verkehr an der Örtlichkeit vorbeifahren.

Die Bergung des PKW wurde durch Angehörige des Fahrers durchgeführt.