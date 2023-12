Kreis Gütersloh (FK) - Zwischen Weihnachten und Neujahr (27.12. - 29.12.) bleiben die Dienststellen der Kreisverwaltung Gütersloh geschlossen.

Gütersloh (ots) - Das betrifft auch die Waffen- und die Versammlungsbehörde, welche in den Räumlichkeiten der Kreispolizeibehörde an der Herzebrocker Straße 142 in Gütersloh untergebracht sind.