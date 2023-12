Gütersloh (MK) - Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen.

Gütersloh (ots) - Am Dienstagmorgen (19.12., 08.00 Uhr) ereignete sich an der Kreuzung Alsenstraße/ Wilhelm-Baumann-Straße ein Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem bislang unbekannten Fahrer eines gelben Fiat 500. Den Erkenntnissen nach befuhr eine 67-jährige Gütersloherin die Wilhelm-Baumann-Straße in Richtung Herzebrocker Straße und beabsichtigte die Kreuzung Alsenstraße zu queren. Zur gleichen Zeit befuhr der unbekannte Fiat-Fahrer die Alsenstraße aus Richtung Herzebrocker Straße kommend. Ohne den Querverkehr zu beachten, querte der Fiat-Fahrer die Wilhelm-Baumann-Straße in Richtung Jägerstraße. Hierbei kam es zur Kollision mit der vorfahrtberechtigten Radfahrerin, die dabei zu Sturz kam und leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern.



Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise auf den Fahrer des gelben Fiat 500 geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.