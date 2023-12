Eine 65-jährige Deutsche ist einer dreisten Betrugsmasche zum Opfer gefallen und hat hierdurch insgesamt 8.000 Euro verloren.

Güstrow (ots) - Ausgangspunkt des Betrugsfalls war laut Angaben der in Sanitz wohnhaften Frau ein gewöhnlicher Chat auf einer Online-Plattform. Im zurückliegenden Zeitraum von drei Wochen pflegte die Geschädigte dann via E-Mail einen intensiven Nachrichtenaustausch mit einem vermeintlich deutschen Arzt, der sich laut eigenen Angaben jedoch in einem Auslandseinsatz im Jemen befindet.



Im Verlauf der Kommunikation bat der Unbekannte die Geschädigte nun um Hilfestellung bei einer Überweisung, welche er aufgrund des im Jemen herrschenden Kriegsgeschehens und einer Bankensperre nicht tätigen könne. Die arglose Frau kam dem Begehr des Mannes nach und tätigte zwei Überweisungen mit einem Gesamtbetrag von 8.000 Euro an zwei unterschiedliche Konten.



Als jedoch weitere Zahlungsaufforderungen an die Geschädigte herangetragen wurden, welchen die Frau nicht entsprach, brach der Kontakt abrupt ab. Erst in diesem Moment realisierte die Geschädigte, dass sie womöglich betrügerischen Handlungen aufgesessen sein könnte.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt eingeleitet.