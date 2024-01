Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom vergangenen Donnerstag zum Dienstagmorgen in ein Einfamilienhaus in der Parkstraße im Ostseebad Nienhagen ein.

Güstrow/ Ostseebad Nienhagen (ots) - Dabei wurden die Außenjalousien gewaltsam aufgehebelt und die Fenster aufgebohrt, um dann in das Wohnhaus einzusteigen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Schmuck, einen Laptop und Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich bisher auf einen höheren vierstelligen Betrag.



Die Kriminalpolizei Bad Doberan übernahm die Spurensicherung am Tatort und führt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 56224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.