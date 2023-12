Gegen 08:30 Uhr des 01.12.2023 ereignete sich in einer Kleingartenanlage in der Goldberger Straße in Güstrow aus bislang unbekannter Ursache ein Gartenlaubenbrand.

Güstrow (ots) - Trotz des sofortigen Einsatzes von Polizei und Feuerwehr brannte die Laube komplett nieder. Zur Brandursache liegen zum gegenwärtig frühen Zeitpunkt der eingeleiteten Ermittlungen keine weiteren Informationen vor. Es wurde niemand verletzt. Nach einer ersten Begutachtung des Brandortes werden die wegen des Verdachtes der Brandstiftung eingeleiteten Ermittlungen nun durch die Kriminalpolizei in Güstrow geführt.



Der entstandene Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro.