Am Donnerstagabend ging gegen 23:20 Uhr ein Hinweis im Polizeihauptrevier Güstrow über einen Einbruchsalarm in das Amtsgebäude des Amt Güstrow-Land in der Haselstraße ein.

Güstrow (ots) - Laut Hinweisgeber wurden Scheiben beschädigt und Feuerwerkskörper in das Gebäude geworfen. Bei Eintreffen der Polizei konnten drei der vier Tatverdächtigen trotz Fluchtversuch durch die Einsatzkräfte in Tatortnähe gestellt werden. Der Vierte flüchtete zunächst fußläufig, konnte im Nachgang jedoch ermittelt werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei 15-Jährige und einen 13-Jährigen Güstrower. Am Amtsgebäude wurden insgesamt fünf Scheiben mit einem Stein eingeschlagen. Im Anschluss gelangten die Täter durch die Beschädigungen in das Gebäude und entleerten dort einen Feuerlöscher. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7000EUR.



Die Jugendlichen wurden im Anschluss der Anzeigenaufnahme den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei Güstrow ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Beeinträchtigung von Nothilfemitteln.