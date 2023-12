Nachdem am Abend des 19.12.2023 aus einer Gruppe Jugendlicher heraus ein ungerechtfertigter Polizeieinsatz ausgelöst wurde, ermittelt die Kriminalpolizei Güstrow nun wegen des Verdachts des Notrufmissbrauchs.

Güstrow (ots) - Gegen 21:25 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei einen Notruf, in welchem der zunächst unbekannte Anrufer eine Schlägerei zwischen acht Personen im Güstrower Nordosten mitteilte. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte konnten am vermeintlichen Tatort jedoch niemanden feststellen. Auf den folgenden Rückruf der Leitstelle reagierte der ursprüngliche Anrufer jedoch nicht mehr. Um eine mögliche Gefährdungssituation für die anrufende Person auszuschließen wurde eine so genannte Anschlussinhaberfeststellung durchgeführt, welche die Beamten letztlich zur Wohnanschrift der Großmutter eines 15-jährigen Tatverdächtigen führte. Schnell wurde deutlich, dass es keine Schlägerei gegeben hat.



Die weiterführenden Ermittlungen der Kriminalpolizei müssen nun auch zeigen, ob der jugendliche Deutsche tatsächlich für den Notrufmissbrauch verantwortlich ist oder möglicherweise weitere Personen Zugriff auf das genutzte Telefon hatten.