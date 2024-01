Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr befuhr ein 86-jähriger Deutscher mit seinem Renault die Burchardstraße in Neubukow und wollte nach links in die Kröpeliner Straße (B105) abbiegen.

Güstrow/ Neubukow (ots) - Nach Angaben des Fahrzeugführers musste er vorerst verkehrsbedingt an der roten Lichtzeichenanlage warten. Nachdem diese auf Grün umschaltete, bog er nach links auf die B105 ein, stieß jedoch mit einer Radfahrerin zusammen, die zum gleichen Zeitpunkt die Fahrbahn an der dortigen Fußgängerfurt, ebenfalls bei Grün, überquerte. Dabei stürzte die 57-jährige Deutsche und verletzte sich dabei schwer. Die Verletzte wurde vor Ort durch Rettungskräfte samt Notarzt versorgt und zur weiteren Behandlung in die Universitätsklinik nach Rostock verbracht. Gegen den 86-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.