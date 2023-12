Die Kriminalpolizei Bad Doberan ermittelt im Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Autowerkstatt in Bad Doberan, bei dem bislang unbekannte Täter Werkzeuge im Gesamtwert von circa 15.000 Euro entwendet haben sollen.

Bad Doberan (ots) - Die Betreiber des in der Straße Am Walkmüller Holz ansässigen Unternehmens hatten die Polizei am frühen Abend des 15.12.2023 telefonisch über den Sachverhalt informiert. Nach den ersten Ermittlungserkenntnissen der vor Ort eingesetzten Beamten haben sich die mutmaßlichen Täter gewaltsam Zutritt zu der Werkstatthalle verschafft, indem sie die Verriegelung der Eingangstür beschädigten.



Die nun folgende Auswertung der gesicherten Spuren sowie auch die gefertigten Aufnahmen einer Videoüberwachungsanlage sollen weiteren Aufschluss zum Tatgeschehen geben.



Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahl wurde eingeleitet.