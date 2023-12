Am Mittwoch, 20.12.2023, haben mehrere unbekannte Männer eine Tankstelle im Burgdorfer Ortsteil Ramlingen-Ehlershausen überfallen.

Hannover (ots) - Die Täter erbeuteten Bargeld und eine große Menge Zigaretten und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Flüchtigen.



Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover gelangten mehrere Männer in der Nacht des 20.12.2023 gegen 01:20 Uhr auf unbekannte Weise in die Tankstelle an der Bundesstraße 3. Dort trafen sie auf einen Angestellten, den sie dann unter Gewaltanwendung zur Herausgabe von Bargeld aufforderten. Anschließend fesselten die Täter den Mann und flüchteten mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Dem Angestellten gelang es kurze Zeit später selbstständig die Polizei zu verständigen, die ihn schließlich befreite. Er wurde bei dem Überfall leicht verletzt.



Die Täter sind allesamt schlank, waren zur Tatzeit dunkel gekleidet und trugen jeweils eine Stirnlampe. Einer der Räuber ist zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß, einer seiner Komplizen soll etwa 1,70 Meter groß sein. Weitere Beschreibungen der Personen liegen der Polizei nicht vor.



Die Polizei hat gegen die Unbekannten ein Ermittlungsverfahren wegen des schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Raub oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /rod, dd