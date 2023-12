Der Polizeiinspektion Garbsen und den umliegenden Polizeikommissariaten ist es auch in diesem Jahr ein besonderes Anliegen, die Bürger für diese Jahreszeit zu sensibilisieren.

Hannover (ots) - In den Wochen um den Jahreswechsel informieren die Kontaktbeamten der Dienststellen im Inspektionsverbund zu verschiedenen Zeiten an unterschiedlichen Orten vorrangig über die Themen Einbruchschutz "Sicher zu Hause" und Verkehrssicherheit "Sicher unterwegs".



Es ist für kaum jemanden unbemerkt geblieben, die Tage sind kürzer geworden, morgens ist es später hell, abends früher dunkel. Der Schutz der Dunkelheit bietet viele Gelegenheiten und birgt viele Gefahren. Die frühen Abendstunden bieten Einbrechern Gelegenheit im Schutze der Dunkelheit unerkannt zu agieren. Die Folgen der Tat sind für die Bewohner einschneidend. Kaum ein anderes Delikt beeinträchtigt das Sicherheitsgefühl so stark.



Die Dunkelheit birgt auch Gefahren für die "schwächeren" Verkehrsteilnehmenden wie Fußgänger, Rad- oder Scooterfahrer und Kinder. Sie werden oft zu spät oder zu schlecht gesehen. Schwere Unfälle sind die Folge. Für junge Fahranfänger sind die veränderten Fahrbahnzustände wie Laub, Nässe, Frost und Schnee noch unsicheres Terrain. Der technische Zustand der Fahrzeuge unterliegt in dieser Jahreszeit besondere Anforderungen.



"All diese Themen möchte Ihnen die Polizei gemeinsam mit fachkundigem Personal der Technischen Prävention näherbringen. Nutzen Sie die Gelegenheit sich zu informieren. Tragen Sie Sorge für ein gesichertes Heim, damit Sie sich zu Hause sicherfühlen. Schaffen Sie Möglichkeiten, um zu sehen und gesehen zu werden, damit Sie unterwegs sichtbar umsichtig sind." sagt die Beauftragte für Kriminalprävention Beatrice Bartsch.



An folgenden Terminen informiert die Polizeiinspektion Garbsen:



- Freitag, 01.12.2023, 09:00 - 12:00 Uhr, Planetencenter Garbsen,

Planetenring 25-27, 30823 Garbsen



- Mittwoch, 06.12.2023, 09:00 - 12:00 Uhr, Nord-West-Zentrum

Garbsen, Havelser Straße 2-10, 30823 Garbsen



- Donnerstag, 07.12.2023, 09:00 - 12:00 Uhr, EDEKA, Wreschener

Allee 1, 30827 Garbsen / Berenbostel