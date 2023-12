Am Sonntagmorgen, 17.12.2023, ist ein 38 Jahre alter Hannoveraner von drei Unbekannten überfallen und verletzt worden.

Hannover (ots) - Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit ihrer Beute auf einem E-Roller. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.



Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer war der 38-Jährige am frühen Morgen gegen 07:00 Uhr mit einem E-Roller auf dem Peter-Fechter-Ufer zwischen der Benno-Ohnesorg-Brücke und der Ida-Ahrenhold-Brücke unterwegs, als ihm drei unbekannte Männer entgegenkamen. Die drei Unbekannten stießen den 38-Jährigen von seinem Leih-Roller und verletzten ihn durch Schläge und den Einsatz von Pfefferspray. Anschließend entrissen sie dem Hannoveraner seinen mitgeführten Rucksack und flüchteten mit dem Diebesgut auf dem E-Roller in Richtung Benno-Ohnesorg-Brücke. Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Festnahme der Täter. Aus diesem Grund bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach den Flüchtigen.



Einer der unbekannten Täter ist etwa 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, schlank und hat dunkle Haare. Zur Tatzeit war er mit einer silbergrauen Winterjacke bekleidet. Die beiden Komplizen sind ebenfalls circa 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und waren dunkel gekleidet.



Die Polizei hat gegen die drei Unbekannten ein Ermittlungsverfahren wegen des schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Raub oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 zu melden. /rod, haa